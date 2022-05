Barbata | incendio in un deposito | in fumo materiale di scarto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 maggio 2022). I vigili del fuoco del comando di Bergamo e i volontari i di Romano di Lombardia sono intervenuti per domare unscoppiato in unesterno ad una azienda a. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivati in via Enrico Fermi subito dopo l’allarme, alle 7.55 di domenica 8 maggio. Sono andati a fuoco diversi materiali distoccati all’esterno della stessa azienda. I danni sarebbero limitati.