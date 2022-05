Avevano rubato 10 frigobar da hotel sotto sequestro, presi (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per concorso in furto aggravato due persone di 37 e 40 anni. L’allarme è arrivato dal custode di un hotel da tempo posto sotto sequestro. I due hanno forzato la porta d’ingresso e trasportato fino all’esterno 10 frigobar. Li Avevano accantonati ai piedi del loro furgone, in attesa di caricarli nel cassone. Non hanno fatto in tempo a concludere il carico che i carabinieri Avevano già bloccato ogni via di fuga. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita e il furgone sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per concorso in furto aggravato due persone di 37 e 40 anni. L’allarme è arrivato dal custode di unda tempo posto. I due hanno forzato la porta d’ingresso e trasportato fino all’esterno 10. Liaccantonati ai piedi del loro furgone, in attesa di caricarli nel cassone. Non hanno fatto in tempo a concludere il carico che i carabinierigià bloccato ogni via di fuga. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita e il furgone sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

