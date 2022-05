Roger Balduino sceglie Estefania Bernal | ma ammette | Con Beatriz resteremo amici

Advertising

infoitcultura : Estefania Bernal chiede spiegazioni a Roger Balduino e Beatriz Marino, Nicola Savino commenta: “Parac**o” - infoitcultura : Beatriz Marino, Roger Balduino confessa: 'sei la fidanzata che ho amato più di tutte'/ Estefana superata? - infoitcultura : Roger Balduino: 'Scelgo Estefania Bernal, mi piace sempre di più' - IsaeChia : #Isola 16, quattordicesima puntata: le tre new entry sbarcano in Honduras, Clemente Russo torna a Playa Sgamada. I… - zazoomblog : Estefania Bernal chiede spiegazioni a Roger Balduino e Beatriz Marino Nicola Savino commenta: “Paraco” -… -

Dopo la convivenza forzata con la sua ex, il naufrago ha deciso di continuare la storia con la modella argentinaIl triangolo amoroso sbarca anche sull 'Isola dei Famosi 2022. Durante la puntata di venerdì 6 maggio ,, Beatriz Marino ed Estefania si sono incontrati tutti insieme in spiaggia per confrontarsi e decidere il futuro dei loro rapporti. Il modello sceglie di restare con la naufraga e saluta ...Durante la puntata di venerdì 6 maggio, Roger Balduino, Beatriz Marino ed Estefania si sono incontrati tutti insieme in spiaggia per confrontarsi e decidere il futuro dei loro rapporti. Per Bea tra ...DALL'HONDURAS. Roger Balduino: 'Scelgo Estefania Bernal, mi piace sempre di più'. Nella puntata di venerdì 6 maggio il modello deve decidere se consegnare la sua collana alla naufraga o alla sua ex fi ...