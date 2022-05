Griglia di partenza F1, GP Miami 2022: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 7 maggio 2022) Nelle qualifiche di oggi è stata determinata la Griglia di partenza del GP di Miami del Mondiale di F1 2022, che vedrà culminare domani, domenica 8 maggio, il fine settimana con la gara della Florida che sarà valida come come quinta del calendario della F1. Oggi, sabato 7 maggio, fuori subito in Q1 le Williams di Alex Albon e Nicholas Latifi, l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e l’Haas di Kevin Magnussen, oltre all’Alpine di Esteban Ocon, che non ha girato. Griglia DI partenza GP Miami F1 2022 16 Kevin Magnussen (Haas) Q1 17 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q1 18 Alex Albon (Williams) Q1 19 Nicholas Latifi (Williams) Q1 20 Esteban Ocon (Alpine) Q1 classifica Q11 Charles Leclerc Ferrari 1:29.474 9 2 Max Verstappen Red Bull ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Nelledi oggi è stata determinata ladidel GP didel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 8 maggio, il fine settimana con la gara della Florida che sarà valida come come quinta del calendario della F1. Oggi, sabato 7 maggio, fuori subito in Q1 le Williams di Alex Albon e Nicholas Latifi, l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e l’Haas di Kevin Magnussen, oltre all’Alpine di Esteban Ocon, che non ha girato.DIGPF116 Kevin Magnussen (Haas) Q1 17 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q1 18 Alex Albon (Williams) Q1 19 Nicholas Latifi (Williams) Q1 20 Esteban Ocon (Alpine) Q1Q11 Charles Leclerc Ferrari 1:29.474 9 2 Max Verstappen Red Bull ...

Advertising

ParliamoDiNews : Qualifiche F1 Miami oggi: gli eliminati in Q1. Griglia di partenza live - Sport - Formula1 -… - _softPizza_ : Bene facciamo valere questa Q1 come griglia di partenza e andiamo a dormire dai - zazoomblog : LIVE – Qualifiche F1 GP Miami 2022: risultati pole e griglia di partenza (DIRETTA) - #Qualifiche #Miami #2022:… - taraabtismo : @musagete10 Sicuramente è una griglia di partenza o un editoriale/opinione di qualcuno che ci dava sesti in classifica - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: orario qualifiche TV8 risultati e griglia di partenza in tempo reale - #DIRETTA… -