Password addio | l’alleanza di Apple | Google e Microsoft per eliminarle

(Di venerdì 6 maggio 2022) La necessità di avere unaper autenticarsi ai servizi digitali di cui ogni giorno usufruiamo su varie piattaforme potrebbe scomparire presto.hanno infatti annunciato una sorta di alleanza perper sempre. A cominciare dal prossimo anno. I tre colossi del web svilupperanno un’infrastruttura per consentire il login – l’accesso – senza chiave alfanumerica. In pratica ci libereremo, questa è la promessa, dall’ossessione di dover memorizzare, salvare o ricordare le svariate, più o meno fantasiose, che utilizziamo in Rete ogni giorno. E questo per ciò che riguarda sia gli smartphone (Android e iOS), che i computer (Windows e macOS). Ma anche i browser, i programmi informatici che ci consentono di effettuare la navigazione su Internet. E ...

