Uomini e Donne, Sara e Gianluca a un bivio: 'La differenza d'età mi fa paura' (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena di Diego e Aneta, che ieri hanno annunciato di essere pronti a viversi come coppia anche fuori da Uomini e Donne , si torna a parlare di Sara e Gianluca . Leggi anche > Uomini e ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena di Diego e Aneta, che ieri hanno annunciato di essere pronti a viversi come coppia anche fuori da, si torna a parlare di. Leggi anche >e ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - Radio1Rai : Uomini che uccidono le donne. Le parole sbagliate dei giornali nell'analisi di @_arianna: «Su questo i #social sono… - ballesio_laura : RT @anna_salvaje: Avete mai letto che la Franzoni era ottima cuoca? Che Sabrina Misseri era brava estetista o Erika De Nardo brillante stu… - phegateaux : @hoavutolerose Spero che i miei fratelli non incrocino mai una fuori di testa come te. Perché i miei fratelli, UOMI… -