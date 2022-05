«Serve una conferenza stile Helsinki» (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra non finisce con le armi ma con gli accordi e la comunità internazionale non sta facendo abbastanza sul piano della diplomazia. È a partire da questi dati di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra non finisce con le armi ma con gli accordi e la comunità internazionale non sta facendo abbastanza sul piano della diplomazia. È a partire da questi dati di L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GiovaQuez : Mondaini: 'La Nato ha messo i cannoni sull'uscio della Russia e Zelensky voleva il nucleare. Putin non poteva certo… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - matteosalvinimi : Roma, nigeriano molesta verbalmente una ragazza, poi la palpeggia e infine si scaglia contro gli agenti… Serve una… - PaoloIvanoCucce : RT @GiovaQuez: Mondaini: 'La Nato ha messo i cannoni sull'uscio della Russia e Zelensky voleva il nucleare. Putin non poteva certo stare a… - NullaDeNiente : RT @romanismo85: Non ho parole. 25 trofei. Non so quanti milioni guadagnati. Eppure eccolo qui. Raggiunta una finale (l’ennesima per Lui) c… -