Petrolio, l’embargo fa discutere l’Ue. Ma farà più male a Mosca (Di giovedì 5 maggio 2022) Frizioni tra Paesi europei sul versante energia ed embargo. Dopo che la Germania ha fatto inversione a U, dichiarando che avrebbe sostenuto il blocco graduale al Petrolio russo, mercoledì l’Ungheria ha minacciato di usare il potere di veto per bloccare il sesto pacchetto di sanzioni che Ursula von der Leyen aveva appena finito di presentare. Anche la Slovacchia si è intraversata, assieme alla Repubblica ceca e altri Stati, ma c’è ragione di credere che si possa arrivare a un accordo. LE RESISTENZE ALl’embargo La proposta della Commissione – su cui stanno discutendo gli Stati membri – mira a bloccare l’acquisto di Petrolio russo senza fare troppo male alle economie europee. l’embargo entrerebbe in vigore da qui a sei mesi per il greggio, a fine 2022 per i prodotti raffinati, ed è prevista una deroga per ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) Frizioni tra Paesi europei sul versante energia ed embargo. Dopo che la Germania ha fatto inversione a U, dichiarando che avrebbe sostenuto il blocco graduale alrusso, mercoledì l’Ungheria ha minacciato di usare il potere di veto per bloccare il sesto pacchetto di sanzioni che Ursula von der Leyen aveva appena finito di presentare. Anche la Slovacchia si è intraversata, assieme alla Repubblica ceca e altri Stati, ma c’è ragione di credere che si possa arrivare a un accordo. LE RESISTENZE ALLa proposta della Commissione – su cui stanno discutendo gli Stati membri – mira a bloccare l’acquisto dirusso senza fare troppoalle economie europee.entrerebbe in vigore da qui a sei mesi per il greggio, a fine 2022 per i prodotti raffinati, ed è prevista una deroga per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - Greenpeace_ITA : ??L’embargo europeo sul petrolio russo è una misura necessaria, che andava presa subito senza alcun indugio. Ora ser… - fattoquotidiano : L’Europa lavora all’embargo e l’India diventa il primo importatore di petrolio russo al mondo - SalvaThor59 : RT @tempoweb: Guerra in Ucraina, no all'accordo sull'embargo al petrolio. L'Ungheria spacca l'Unione europea #ungheria #sanzioni #petrolio… - SoniaLaVera : RT @jimmomo: ?? Tafazzismo Ue sull'embargo: solo l'annuncio fa volare il petrolio (e Mosca ringrazia) Una sanzione a scoppio ritardato dopp… -