Operazioni inesistenti, sequestro per 1,3 mln di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) La Guardia di Finanza ha eseguito oggi una misura interdittiva a carico di un imprenditore di Pietrapertosa (Potenza), gia’ amministratore unico e socio di maggioranza di una ditta per la vendita di auto di Potenza, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per Operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e altro. All’imprenditore sara’ vietato di esercitare attivita’ professionali o imprenditoriali per un anno. Inoltre, e’ stato eseguito – su disposizione del gip presso il Tribunale del capoluogo, che ha accolto la richiesta della Procura delle Repubblica – il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un importo di oltre 1,3 milioni di euro, “corrispondente al valore delle imposte evase”. Il provvedimento e’ il risultato di indagini della Guardia di Finanza sulla contabilita’ relativa ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) La Guardia di Finanza ha eseguito oggi una misura interdittiva a carico di un imprenditore di Pietrapertosa (Potenza), gia’ amministratore unico e socio di maggioranza di una ditta per la vendita di auto di Potenza, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per, dichiarazione infedele e altro. All’imprenditore sara’ vietato di esercitare attivita’ professionali o imprenditoriali per un anno. Inoltre, e’ stato eseguito – su disposizione del gip presso il Tribunale del capoluogo, che ha accolto la richiesta della Procura delle Repubblica – ilpreventivo di beni mobili e immobili per un importo di oltre 1,3 milioni di, “corrispondente al valore delle imposte evase”. Il provvedimento e’ il risultato di indagini della Guardia di Finanza sulla contabilita’ relativa ...

