Napoli, caos al pronto soccorso del Cardarelli tra file e barelle. La Lega attacca: "De Luca ha fallito", Salvini interroga

In piena crisi di sovraffollamento il più grande ospedale del Mezzogiorno con pazienti parcheggiati in barella. Il governatore De Luca: far funzionare la medicina territorialeGaetano Matteo, Fp Cisl: "Qualche giorno fa picchi di 175 pazienti in barella, mi ricorda l'aeroporto di Kiev". 5 maggio 2022 Napoli: caos al Pronto soccorso del Cardarelli, tra file e barelle - Italia 19:58:46 NAPOLI. ”Sconcertante il rimpallo di responsabilità e di idee tra la prof.ssa Triassi e il governatore De Luca sul caos presso il pronto soccorso del Cardarelli a Napoli. Sembra che l'ex sind ...Come ricorda Longo, fino a oggi il Cardareli ha pubblicato dieci bandi tra avvisi e concorsi per reclutare personale, «ma molti vanno deserti qui come in tutta Italia. I pronto soccorso sono infatti r ...