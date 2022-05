L'incentivo fa parte dei progetti del governo per favorire la diffusione della banda larga in tutta Italia (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua l’impegno del governo per portare in tutta Italia Internet ultra-veloce. È infatti stato annunciato l’arrivo di un voucher da 300 euro alle famiglie del nostro Paese. Il bonus internet veloce non terrà conto di nessun limite Isee. #SaferInternetDay: il decalogo per navigare sicuri guarda le foto Leggi anche › Safer Internet Day, i 5 consigli di Instagram per usare il social in sicurezza › L’Unione Europea ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua l’impegno delper portare inInternet ultra-veloce. È infatti stato annunciato l’arrivo di un voucher da 300 euro alle famiglie del nostro Paese. Il bonus internet veloce non terrà conto di nessun limite Isee. #SaferInternetDay: il decalogo per navigare sicuri guarda le foto Leggi anche › Safer Internet Day, i 5 consigli di Instagram per usare il social in sicurezza › L’Unione Europea ...

