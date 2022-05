(Di giovedì 5 maggio 2022) C'è tanta voglia di riscatto in casa Ferrari dopo che il Gran Premio dell'Emilia Romagna, a Imola, ha rilanciato Maxe la Red Bull. La Rossa, domenica sera nella prima edizione del Gran ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, a Miami atteso ancora un testa a testa Leclerc-Verstappen - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, a Miami atteso ancora un testa a testa Leclerc-Verstappen - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, a Miami atteso ancora un testa a testa Leclerc-Verstappen - apetrazzuolo : F1, a Miami atteso ancora un testa a testa Leclerc-Verstappen - napolimagazine : F1, a Miami atteso ancora un testa a testa Leclerc-Verstappen -

Sainz va ancora a caccia della sua prima vittoria in carriera e riuscirci aè ipotesi a 6,00. Se Leclerc e Verstappen partono alla pari, la Ferrari è invece leggermente avanti tra le scuderie. ...... su suolo americano, solo la massima serie delle quattro ruote perché proprio ascatterà ... Quello del 2022 è quindi un campionato moltoe - almeno su carta - fondamentale per il lancio ...C'è tanta voglia di riscatto in casa Ferrari dopo che il Gran Premio dell'Emilia Romagna, a Imola, ha rilanciato Max Verstappen e la Red Bull. (ANSA) ...Tutti si aspettavano che il tanto atteso Gran Premio di F1 a Miami avrebbe permesso di dimenticare il brutto tempo, ma stranamente ...