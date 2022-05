Blitz nel Napoletano in nota macelleria: sotto chiave carne e uova “fuorilegge” (Di giovedì 5 maggio 2022) Controlli a tappetto dei carabinieri forestali sulla sicurezza alimentare del consumatore. A Nola sotto chiave 35 chili di carni e uova fuorilegge. Nola, sotto sequestro 35 chili di carne fuorilegge A mettere a segno l’operazione i militari della stazione forestale di Roccarainola. Nel mirino degli uomini della Benemerita un’attività commerciale di Nola. Durante un’ispezione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Controlli a tappetto dei carabinieri forestali sulla sicurezza alimentare del consumatore. A Nola35 chili di carni e. Nola,sequestro 35 chili diA mettere a segno l’operazione i militari della stazione forestale di Roccarainola. Nel mirino degli uomini della Benemerita un’attività commerciale di Nola. Durante un’ispezione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VesuvioLive : Follia nel Napoletano, pesta a sangue e chiude in bagno la moglie: blitz delle squadre antiterrorismo - infoitinterno : Truffa con i corsi per operatore socio sanitario: cinque arresti, blitz anche nel salernitano - CronacheMc : SERIE D - Il capitano e l'attaccante giallorosso sono decisivi nel recupero: in terra molisana finisce 2 a 0. I rag… - SardiniaPost : #Sardegna Il secondo blitz della Polizia negli uffici di Chessa entra nel dibattito sul rimpasto. Ecco le due scuol… - ClaudioZavatti1 : RT @leonardo1ao: Volodymyr Zelensky tradito da Viktor: il blitz in casa di quest'uomo, cosa scovano nel suo telefono. Esempio di democrazia… -