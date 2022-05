Mafia | Picierno | ' scelta Melillo di assoluto valore'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "La nomina di Giovannicome nuovo Procuratore Nazionale Antie Antiterrorismo rappresenta unadie un segnale chiaro da parte delle istituzioni nella fondamentale attività di contrasto alle cosche mafiose". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina(Pd). "Al già capo procuratore di Napolii migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico, in cui sono certa metterà a servizio del Paese la sua esperienza sul territorio e darà continuità all'ottimo lavoro svolto dal suo precedessore Federico Cafiero De Raho. Prima la pandemia, ora l'attuazione dei progetti del Pnrr, senza dimenticare i traffici di droga e gli scontri per il controllo dei territori, specialmente nel ...