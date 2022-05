Governo | Brescia M5S | ' troppi no a nostre proposte'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Cominciano ad esserei no delalledel MoVimento 5 Stelle. Il rinvio della sperimentazione del voto elettronico, la scelta sull'inceneritore a Roma e le parole del presidente Draghi sul superbonus vanno in direzione ostinata e contraria a valori e temi sempre portati avanti dal MoVimento. Come ha detto il presidente Conte, viene il dubbio che qualcuno voglia spingerci fuori dal. Bisogna rispettare la prima forza politica in Parlamento e soprattutto lavorare nell'interesse dei cittadini, verso una vera transizione digitale ed ecologica e a sostegno di misure che hanno garantito al Paese una reale crescita economica". Lo dichiara Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

