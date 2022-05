Donna infila per sbaglio un dito nel naso di Mike Tyson: l’ex pugile reagisce così – VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono stati attimi di angoscia quelli vissuti da questa Donna che, presa dall’entusiasmo di scattare un selfie con Mike Tyson, ha finito per infilargli un dito nel naso. Sì, perchè l’ex pugile – soprannominato tra l’altro “l’uomo più cattivo al mondo – non solo non ama molto i contatti fisici; ma proprio la scorsa settimana si era scagliato con una raffica di pugni in pieno viso contro un fan dopo aver scattato un selfie insieme. Tutto è successo durante un evento collegato al campionato dei pesi piuma: la scena è stata immortalata in un VIDEO diventato virale in queste ore sui social. Nelle immagini si vede la Donna farsi largo tra la ressa e avvicinarsi a Tyson: nel chiedergli un selfie, però, lei si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono stati attimi di angoscia quelli vissuti da questache, presa dall’entusiasmo di scattare un selfie con, ha finito perrgli unnel. Sì, perchè– soprannominato tra l’altro “l’uomo più cattivo al mondo – non solo non ama molto i contatti fisici; ma proprio la scorsa settimana si era scagliato con una raffica di pugni in pieno viso contro un fan dopo aver scattato un selfie insieme. Tutto è successo durante un evento collegato al campionato dei pesi piuma: la scena è stata immortalata in undiventato virale in queste ore sui social. Nelle immagini si vede lafarsi largo tra la ressa e avvicinarsi a: nel chiedergli un selfie, però, lei si ...

