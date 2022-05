Emma Marrone, una furia sui social: “Io faccio …”, il web esplode con 5000 like (Di martedì 3 maggio 2022) Come sappiamo dal 1 maggio non è più obbligatorio indossare la mascherina anche al chiuso, m a in determinati luoghi, non tutti. C’è chi nonostante questo, continua ad indossarla, per precauzione. Nelle scorse ore sembra che qualcuno se la sia presa con Emma Marrone, la cantante che in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere per quella che è, una donna piuttosto schietta e sincera. Nelle scorse ore sembra che ci sia stato un botta e risposta piuttosto acceso tra la nota cantante ed un utente di Twitter. Ma per quale motivo i due sono finiti per discutere? Emma Marrone, acceso dibattito su Twitter con un utenteEmma Marrone nelle scorse ore sembra abbia avuto un botta e risposta piuttosto acceso con un utente di Twitter. Il tutto è accaduto per via della mascherina. L’utente ... Leggi su baritalianews (Di martedì 3 maggio 2022) Come sappiamo dal 1 maggio non è più obbligatorio indossare la mascherina anche al chiuso, m a in determinati luoghi, non tutti. C’è chi nonostante questo, continua ad indossarla, per precauzione. Nelle scorse ore sembra che qualcuno se la sia presa con, la cantante che in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere per quella che è, una donna piuttosto schietta e sincera. Nelle scorse ore sembra che ci sia stato un botta e risposta piuttosto acceso tra la nota cantante ed un utente di Twitter. Ma per quale motivo i due sono finiti per discutere?, acceso dibattito su Twitter con un utentenelle scorse ore sembra abbia avuto un botta e risposta piuttosto acceso con un utente di Twitter. Il tutto è accaduto per via della mascherina. L’utente ...

Paninoalsalame4 : @Fabio_PMilvio @GiuliaSalemi93 Ah si praticamente è la nuova regola inventata da @GiuliaSalemi93: se sono gay ci si… - alessiasidec : Ora metto amami di Emma Marrone - Alfonsodv16__ : Emma Marrone senti ma tu devi ritornare con nuova musica. Troppo tempo lontana dai riflettori non puoi stare. Qui c… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Lei mi ha messo le manette e mi ha detto Mi vuoi . . . ,.... Sei in sposato!!! fermo!!! hai il diritto di non parlare… - GuitarDaniele : Lei mi ha messo le manette e mi ha detto Mi vuoi . . . ,.... Sei in sposato!!! fermo!!! hai il diritto di non parl… -