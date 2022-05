Barcellona, Adama Traoré non verrà riscattato e tornerà al Wolverhampton (Di martedì 3 maggio 2022) Adama Traoré immaginava sicuramente un ritorno più trionfale a Barcellona di quanto in realtà è stato. Dopo aver lasciato la formazione B dei catalani nel 2015 per provare l’avventura in Inghilterra, l’esterno destro ha fatto ritorno in patria lo scorso gennaio, arrivando alla corte di Xavi in prestito dal Wolverhampton. Da allora, però, solo nove presenze e nessun gol, ma solo due assist. Numeri non certo irresistibili, quelli del classe ’96, con i blaugrana che, secondo quanto riporta Marca, non riscatteranno il giocatore, che quindi farà ritorno Oltremanica. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022)immaginava sicuramente un ritorno più trionfale adi quanto in realtà è stato. Dopo aver lasciato la formazione B dei catalani nel 2015 per provare l’avventura in Inghilterra, l’esterno destro ha fatto ritorno in patria lo scorso gennaio, arrivando alla corte di Xavi in prestito dal. Da allora, però, solo nove presenze e nessun gol, ma solo due assist. Numeri non certo irresistibili, quelli del classe ’96, con i blaugrana che, secondo quanto riporta Marca, non riscatteranno il giocatore, che quindi farà ritorno Oltremanica. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, #AdamaTraoré non verrà riscattato e tornerà al #Wolverhampton - sportli26181512 : Barcellona: c'è un secco no per un riscatto: Il Barcellona non applicherà il riscatto dell'ala dei Wolves Adama Tra… -