“2 concorrenti esclusi” | shock ad Amici 21 | non potranno andare in finale

Leggi su direttanews

(Di martedì 3 maggio 2022) Novità inaspettata in vista del grandi questa edizione di21: l’annuncio di Maria De Filippi agli allievi in casetta Il cantante di, Alex (screenshot Witty)Dopo una lunga ed intensa stagione si avvicina sempre di più il grandi questa fortunatissima edizione di. L’ultimo appuntamento permetterà al pubblico di scegliere il vincitore tra i cantanti ed i ballerini rimasti in gioco. Prima però gli allievi dovranno superare una importantissima puntata ovvero la semiin programma sabato 7 maggio. Come annunciato dalla stessa Maria De Filippi, sarà una puntata molto speciale e piena di colpi di scena. In questo appuntamento verranno infatti scelti i cinque finalisti con un sistema ad eliminazione diverso dal solito. La nota conduttrice in queste ore è ...