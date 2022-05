Tomori | «Stanco e felice Pochi gol subiti? Merito di tutta la squadra»

(Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del difensore del Milan Fikayoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Milan-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni. SENSAZIONI – «Siamo felici e sono. Sonoma siamo felici e dobbiamo continuare. Mancano tre partite e dobbiamo vincere». 8 GOLNEL 2022 – «Difendiamo conla, è un orgoglio non subire tanti gol: ci aiuta a vincere e possiamo continuare così. Speriamo di continuare così. Ma l’unica cosa importante sono i tre punti». TIFOSI – «Quando lo stadio è pieno c’è più emozione, ci spingono. Possiamo giocare con più energia perché i tifosi ci caricano tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

