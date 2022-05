Softball, Serie A 2022: Bollate vince ancora e consolida il primato nel gruppo A (Di domenica 1 maggio 2022) Bollate non si ferma più. La formazione milanese di Softball ha archiviato senza patemi la pratica Sestese vincendo in modo netto fuori casa il doppio incontro valido per la quinta giornata del Campionato di Serie A 2022. In occasione di gara-1 le lombarde si sono imposte con il risultato di 0-7, maturato grazie soprattutto al terzo e al sesto inning, dove sono stati messi a referto tre punti ciascuno. Tra le giocatrici in grande spolvero importante citare Laura Bigatton oltre che Elisa Cecchetti. Distanze ancora più larghe poi in gara-2, chiusa con un rotondissimo 0-10 andando a segno in ogni turno disponibile compiendo un match in salita culminato con sei punti trovati proprio negli ultimi due inning. In virtù del risultato odierno Bollate ha ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022)non si ferma più. La formazione milanese diha archiviato senza patemi la pratica Sestesendo in modo netto fuori casa il doppio incontro valido per la quinta giornata del Campionato di. In occasione di gara-1 le lombarde si sono imposte con il risultato di 0-7, maturato grazie soprattutto al terzo e al sesto inning, dove sono stati messi a referto tre punti ciascuno. Tra le giocatrici in grande spolvero importante citare Laura Bigatton oltre che Elisa Cecchetti. Distanzepiù larghe poi in gara-2, chiusa con un rotondissimo 0-10 andando a segno in ogni turno disponibile compiendo un match in salita culminato con sei punti trovati proprio negli ultimi due inning. In virtù del risultato odiernoha ...

