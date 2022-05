Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: SIS Roma e CSS Verona centrano le semifinali (Di domenica 1 maggio 2022) La Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile oggi, domenica 1 maggio, ha visto proseguire i play-off Scudetto: si sono conclusi i quarti di finale, che hanno coinvolto le squadre classificate dal terzo al sesto posto al termine della regular season e che si sono giocati con la formula andata-ritorno. Dopo aver già vinto in trasferta all’andata giovedì scorso, nelle gare odierne arrivano le larghe vittorie interne della SIS Roma, che liquida il Bogliasco 1951 per 23-4, e del CSS Verona, in casa regola la RN Florentia per 15-8. In base al piazzamento nella regular season le toscane chiudono la stagione al quinto posto e le liguri al sesto. Le semifinali play-off si giocheranno mercoledì 4, sabato 7 ed eventualmente martedì 10 maggio con la formula al meglio delle tre ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) LaA1 2021-dioggi, domenica 1 maggio, ha visto proseguire i play-off Scudetto: si sono conclusi i quarti di finale, che hanno coinvolto le squadre classificate dal terzo al sesto posto al termine della regular season e che si sono giocati con la formula andata-ritorno. Dopo aver già vinto in trasferta all’andata giovedì scorso, nelle gare odierne arrivano le larghe vittorie interne della SIS, che liquida il Bogliasco 1951 per 23-4, e del CSS, in casa regola la RN Florentia per 15-8. In base al piazzamento nella regular season le toscane chiudono la stagione al quinto posto e le liguri al sesto. Leplay-off si giocheranno mercoledì 4, sabato 7 ed eventualmente martedì 10 maggio con la formula al meglio delle tre ...

