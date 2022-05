È ufficiale: dopo due anni di buio, il Napoli torna in Champions League (Di domenica 1 maggio 2022) Ora è ufficiale, il Napoli torna in Champions League. Il pareggio tra Roma e Bologna ha reso aritmetica la qualificazione della squadra di Spalletti. Il Napoli giocherà per la settima volta la competizione europea più prestigiosa. Traguardo importante, giunto all’indomani di una surreale contestazione della tifoseria organizzata, accompagnata da un’ondata di malumore ormai diventata cronica della tifoseria non organizzata. Ma restiamo agli aspetti positivi. Il Napoli mancava dalla Champions dall’annata 2019-20. Si qualificò grazie al dimenticato secondo posto ottenuto con Carlo Ancelotti in panchina. Fu una partecipazione particolarmente soddisfacente. Ai gironi il Napoli sconfisse i campioni in carica del Liverpool per 2-0. Anche ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 maggio 2022) Ora è, ilin. Il pareggio tra Roma e Bologna ha reso aritmetica la qualificazione della squadra di Spalletti. Ilgiocherà per la settima volta la competizione europea più prestigiosa. Traguardo importante, giunto all’indomani di una surreale contestazione della tifoseria organizzata, accompagnata da un’ondata di malumore ormai diventata cronica della tifoseria non organizzata. Ma restiamo agli aspetti positivi. Ilmancava dalladall’annata 2019-20. Si qualificò grazie al dimenticato secondo posto ottenuto con Carlo Ancelotti in panchina. Fu una partecipazione particolarmente soddisfacente. Ai gironi ilsconfisse i campioni in carica del Liverpool per 2-0. Anche ...

