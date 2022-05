Basket, Serie A1 2021/2022: vittoria in rimonta per Tortona, Trieste sconfitto 80-74 (Di domenica 1 maggio 2022) vittoria casalinga per Bertram Derthona Tortona, che nella 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket ha sconfitto l’Allianz Pallacanestro Trieste con il punteggio di 80-74. Grande rimonta dei ragazzi di coach Ramondino, che hanno dominato l’ultimo quarto conquistando una vittoria importantissima in ottima Playoff. Banks e Daum migliori marcatori con 20 punti. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF PROGRAMMA TV 29^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON LA PARTITA – Trieste apre il match (0-2), ma Tortona risponde immediatamente allungando sul 7-2. I padroni di casa scappano via sul 22-14 ma ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022)casalinga per Bertram Derthona, che nella 29esima giornata dellaA1dihal’Allianz Pallacanestrocon il punteggio di 80-74. Grandedei ragazzi di coach Ramondino, che hanno dominato l’ultimo quarto conquistando unaimportantissima in ottima Playoff. Banks e Daum migliori marcatori con 20 punti. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF PROGRAMMA TV 29^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON LA PARTITA –apre il match (0-2), marisponde immediatamente allungando sul 7-2. I padroni di casa scappano via sul 22-14 ma ...

andrea_esp25 : ARTURO!! ???? Complimenti @napoli_basket per la salvezza. Ma adesso, un grande esame di coscienza: capire gli errori… - Gazzetta_it : #LBASerieA Tutta la 29ª giornata... a cominciare dalla vittoria di Milano su Brindisi - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Venezia 51-61 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Venezia #51-61 #Serie - Sandrino_14 : Sto ragazzo dovrà informarsi su quale pasticceria di Sassari faccia vassoi buoni causa esordio e primi 3 punti in S… - news24_city : La Canusium Basket scrive la storia: rossoblù promossi in Serie C Silver -