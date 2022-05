F&B Day - C.A.S.E., il futuro dell'auto in un acronimo (Di martedì 19 aprile 2022) Opportunità - tante - ma anche i rischi della massiccia adozione delle nuove tecnologie nel mondo automotive. A partire da tutto ciò che comporterà per i gestori delle flotte e per i driver l'avvento delle auto connesse che, nel contempo, si elettrificano sempre di più. Questi i principali temi di discussione nella nuova edizione del Fleet&Business Day finalmente in presenza - dopo, comunque, il successo di diverse edizioni digitali - che si terrà il prossimo 29 giugno nella splendida cornice di Villa Erba, prestigiosa location sul Lago di Como, con l'evocativo titolo C.A.S.E., il futuo dell'auto in un acronimo. A chi si rivolge. L'evento dedicato ai professionisti del Fleet e del Mobility management si terrà proprio nel mese ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 aprile 2022) Opportunità - tante - ma anche i rischia massiccia adozionee nuove tecnologie nel mondomotive. A partire da tutto ciò che comporterà per i gestorie flotte e per i driver l'avventoconnesse che, nel contempo, si elettrificano sempre di più. Questi i principali temi di discussione nella nuova edizione del Fleet&Business Day finalmente in presenza - dopo, comunque, il successo di diverse edizioni digitali - che si terrà il prossimo 29 giugno nella splendida cornice di Villa Erba, prestigiosa location sul Lago di Como, con l'evocativo titolo C.A.S.E., il futuoin un. A chi si rivolge. L'evento dedicato ai professionisti del Fleet e del Mobility management si terrà proprio nel mese ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??MASCHERINA: A SCUOLA DEVI USARLA ?? P_E_R ?? F_O_R_Z_A ?? ADDIRITTURA FINO A GIUGNO Il perché, però, al ministero non… - mannocchia : Dal Donbass, la lenta avanzata russa Ne scrivo per @LaStampa di oggi con le fotografie di Alessio Romenzi - DelhiCapitals : F.O.C.U.S.E.D ?? #YehHaiNayiDilli | #IPL2022 | #TATAIPL | #IPL | #DelhiCapitals | @RishabhPant17 - Mercato_FVPA : RT @joecampari: Lascio ufficialmente i @RemindUsVPC F/A CM/CDM @OffSideOfficiaI @NewsProclub - 5NightsWithDuck : .. .. .. W.. e.. l.. c.. o.. m.. e.. .. t.. o.. .. F.. r.. e.. d.. d.. y.. '.. s.. .. .. .. .. -