Stefano Cucchi ammazzato di botte | la sentenza della Cassazione

(Di martedì 5 aprile 2022) da due carabinieri che lo tenevano in custodia. E' questa la cruda verità, ora anche giudiziaria, sull'atroce fine di Stefano Cucchi. Il geometra trentenne arrestato il 15 ottobre del 2009 e portato alla stazione dei carabinieri Appia, morto una settimana dopo all'ospedale Pertini di Pietralata, è stato ucciso dalle percosse infertegli dai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Per loro, la Cassazione ha confermato ieri la condanna per omicidio preterintenzionale: dovranno scontare dodici anni di carcere. Ilaria Cucchi: finalmente la verità "Si chiude una pagina di vita, si scrive un pezzo di storia: è stata fatta giustizia". Questo il commento a caldo di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano,

Si sono costituiti entrambi in carcere i due carabinieri condannati ieri dalla Corte di Cassazione a 12 anni per omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi. Nell'istituto di pena di Isernia si era costituito Alessio Di Bernardo, originario di Sesto Campano. Mentre si è presentato nella Caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere Raffaele D'Alessandro. All'indomani della sentenza definitiva sulla morte di Stefano Cucchi, si sono costituiti i due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo si sono presentati alla caserma di Santa Maria. Roma, 5 apr. "Sono amareggiato per questo triste epilogo, non mi sento un assassino". Lo ha detto Raffaele D'Alessandro, uno dei due carabinieri condannati ieri.