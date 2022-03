Strategie educative e ambientali per alunni con disabilità uditiva con un elenco di strategie per operare

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 3 marzo si tiene ogni anno la "Giornata mondiale dell'udito" per accrescere la consapevolezza su come prevenire la perdita dell'udito e promuovere la cura dell'udito. L'Organizzazione mondiale per la Sanità e il CGHH promuovono un tema specifico ogni anno. Il tema della Giornata mondiale dell'udito 2022 è "Ascoltare per tutta la vita, ascoltare con attenzione!" con particolare riguardo all'importanza di un ascolto sicuro, mezzo indispensabile per mantenere un buon udito per tutta la durata della vita.