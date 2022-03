Gli effetti finanziari della guerra: per russi e ucraini le criptovalute sono diventate un bene rifugio (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra non è solo militare ma anche economica, e la russia rischia la bancarotta. Le sanzioni previste dall’Occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina stanno mostrando i loro effetti: l’economia russa è in difficoltà e Mosca ha meno fondi da destinare al conflitto. In pochi giorni, il rublo ha perso il 30% del suo valore rispetto al dollaro, e gli interessi sui titoli di stato russi sono balzati dal 9,5 al 22%. I fronti d’azione sono due: l’esclusione (parziale) della russia dal circuito Swift, e il blocco delle transazioni con la Banca Centrale Russa detentrice delle riserve monetarie del paese. L’esclusione dallo Swift rende molto difficile verificare l’identità di chi effettua una transazione. Proprio per questo, non tutti gli istituti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lanon è solo militare ma anche economica, e laa rischia la bancarotta. Le sanzioni previste dall’Occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina stanno mostrando i loro: l’economia russa è in difficoltà e Mosca ha meno fondi da destinare al conflitto. In pochi giorni, il rublo ha perso il 30% del suo valore rispetto al dollaro, e gli interessi sui titoli di statobalzati dal 9,5 al 22%. I fronti d’azionedue: l’esclusione (parziale)a dal circuito Swift, e il blocco delle transazioni con la Banca Centrale Russa detentrice delle riserve monetarie del paese. L’esclusione dallo Swift rende molto difficile verificare l’identità di chi effettua una transazione. Proprio per questo, non tutti gli istituti ...

_Nico_Piro_ : in guerra partigiana ('asimmetrica' cioè di guerriglia) questo assunto è ancora più vero. Non solo per gli effetti… - GiovaQuez : Scholz: 'Non interverremo militarmente. E questo vale anche per la Nato: non lo farà e non lo faranno gli altri. In… - lapoelkann_ : Il Presidente @ZelenskyyUa ha perso molti parenti ebrei ?? durante l’olocausto e suo nonno ha combattuto contro il… - ritaglia1gmail : RT @bendellavedova: Gli effetti delle sanzioni economiche alla Russia si iniziano a vedere e, anche diplomaticamente, il paese vive un cres… - maola_varalli : RT @_Nico_Piro_: in guerra partigiana ('asimmetrica' cioè di guerriglia) questo assunto è ancora più vero. Non solo per gli effetti sull'op… -