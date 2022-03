Ucraina | Draghi | ' ricatto ricorso armi nucleari impone risposta rapida | ferma e unitaria'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Le scelte della Russia, in particolare "il" delad"ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili". Ladeve essere ". Tollerare una guerra di aggressione vorrebbe dire mettere a rischio in maniera irreversibile la sicurezza e la pace in Europa, non possiamo lasciare che questo accada". Lo ha afto il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato.

10.27: attacco a Kiev cambia storia Ue "L'invasione dell'segna una svolta nella storia europea",mostra che le "conquiste di pace e benessere non sono scontate". Così il premiernella ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, durante le comunicazioni in Senato sugli sviluppi della crisi. "Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe ...Non taderà ad arrivare la risposta dell'Italia all'azione militare della Russia ai danni dell'Ucraina. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi nel corso delle sue comunicazioni all'Aula del Senato, ...Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ...