Ucraina | bombe su Kiev | colpita la torre della Tv «Kharkiv nuova Sarajevo» Le truppe russe entrano a Kherson

Advertising

lucianonobili : Colpisce vedere che quello che abbiamo costruito sia un sogno, una terra promessa per chi è fuori. Mentre da noi si… - SkyTG24 : Un attacco nella piazza centrale di #Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, fortemente colpita dalle bombe russe poch… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Conclusi i negoziati: le delegazioni si rivedranno. Putin sente Macron e ribadi… - MariaLu05272189 : RT @ferrarisergio4: Penso con il mio dire, alla nuova notte di guerra, fantastico che i carri siano a molla, e i fucili a tappo, le bombe c… - lrossi68 : RT @albertomelloni: Shlomo Baksht, il capo rabbino della città ucraina di Odessa, ha infranto lo Shabbat per salvare 250 bambini orfani dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina bombe

ilmessaggero.it

... La Russia ha accelerato l'offensiva per piegare la resistenza delle truppe regolari dell'e ... Si moltiplicano le notizie relative al possibile utilizzo da parte dei russi ditermobariche ...... la sanzioni, l'attenzione a ogni spiraglio di negoziato, soprattutto la vicinanza morale, politica e anche militare all'sotto attacco, non per ragioni geopolitiche ma perché ledi ...Vogliamo sostenere i nostri mariti, i nostri fratelli, i nostri figli che sono rimasti in Ucraina sotto le bombe. Anche se stiamo in posti diversi, non siamo separati dalle nostre famiglie e dalla ...«Lavoro tutto il giorno: traduco per i siti in russo i dispacci del Governo ucraino. Traduco in inglese per siti esteri ... Ma la propaganda è un'arma letale almeno quanto le bombe. I russi sui social ...