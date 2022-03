Saronno | arrivati in città i primi profughi dall’Ucraina

(Di martedì 1 marzo 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo un viaggio di quattro giorni, sono in arrivo aoggi, intorno all’ora di pranzo, le prime famiglie in fuga. Si tratta di 20 persone in totale, 11 delle quali minori, che si aggiungono ad alcune arrivate ieri alla spicciolata. L’Amministrazione comunale sta coordinando l’accoglienza insieme alla Croce Rossa, alla Caritas e alle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Dopo la disponibilità data dal sindaco nei giorni scorsi, Saronno sta iniziando ad accogliere le prime famiglie in fuga dalla guerra in Ucraina ... Dopo un viaggio di quattro giorni, oggi all'ora di pranzo arriveranno a Saronno le prime famiglie in fuga dall'Ucraina, da quelle terre di confine che stanno pagando il prezzo più alto ...