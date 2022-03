La soprano russa Anna Netrebko dà forfait: non canterà alla Scala di Milano (Di martedì 1 marzo 2022) A pochi giorni dalla fine della collaborazione del Teatro alla Scala di Milano con il direttore Valery Gergiev, allontanato per non aver preso le distanze da Vladimir Putin, questa volta a finire nell’occhio del ciclone è la soprano Anna Netrebko. È una tra le più famose cantanti liriche contemporanee, e la sua presenza al teatro meneghino era prevista per il 9 marzo, quando è in programma la prima di Adriana Lecouvreur, di cui è protagonista. Anzi, avrebbe dovuto esserlo. Perché la soprano ha annunciato, tramite la sua pagina Instagram, che non ci sarà. Netrebko ha dato forfait a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, di cui ha parlato in un lungo post sui social. Secondo la soprano, ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) A pochi giorni dfine della collaborazione del Teatrodicon il direttore Valery Gergiev, allontanato per non aver preso le distanze da Vladimir Putin, questa volta a finire nell’occhio del ciclone è la. È una tra le più famose cantanti liriche contemporanee, e la sua presenza al teatro meneghino era prevista per il 9 marzo, quando è in programma la prima di Adriana Lecouvreur, di cui è protagonista. Anzi, avrebbe dovuto esserlo. Perché laha annunciato, tramite la sua pagina Instagram, che non ci sarà.ha datoa causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, di cui ha parlato in un lungo post sui social. Secondo la, ...

