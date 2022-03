Ex Ilva: dal 28/3 Cigs per 3mila (2500 a Taranto) (Di martedì 1 marzo 2022) Acciaierie d'Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per la durata di 12 mesi, a partire dal 28 marzo, per complessivi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Acciaierie d'Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria () per la durata di 12 mesi, a partire dal 28 marzo, per complessivi ...

