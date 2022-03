Coppa Davis | Volandri | “Difficile giocare in questo momento storico | da noi segnale contro guerra”

(Di martedì 1 marzo 2022) “I ragazzi si stanno allenando in un clima di grande serenità e con la giusta intensità e concentrazione. La superficie del campo è in linea con quelle utilizzate nel tour ATP, né troppo veloce, né troppo lenta, Ci stiamo adattando senza problemi particolari e saremo pronti per venerdì”. Lo ha detto il capitano didell’Italia, Filippo, a pochi giorni dal matchla Slovacchia a Bratislava: “Nelche stiamo vivendo con lain Ucraina vieneparlare di tennis,. Ma è il nostro lavoro e dobbiamo farlo. Anche noi però daremo unfortela. Magari sarà solo una goccia nell’oceano ma ognuno di noi deve fare ...

Il che ha costretto il capitano Filippo Volandri a rivedere i suoi piani e a mescolare nuovamente le carte in vista dell'appuntamento di questa settimana, che sarà cruciale in ottica. Gli avversari non saranno di primo livello, ma bisognerà assolutamente tenere alta l'attenzione durante tutto il fine settimana. Il pericolo più grande nei match di singolare è rappresentato da Alex