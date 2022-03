Colin Farrell: "Mio figlio mi implora di non indossare i pantaloncini corti" (Di martedì 1 marzo 2022) Colin Farrell, durante la sua ultima apparizione al The Ellen DeGeneres Show, ha rivelato che suo figlio lo implora di non indossare i pantaloncini corti: 'Per favore papà, non farlo'. Il figlio di Colin Farrell, a quanto pare, ha delle opinioni piuttosto forti a proposito di alcune scelte di stile dell'attore irlandese: durante l'ultima puntata del The Ellen DeGeneres Show, il 45enne ha risposto ad alcune domande di Ellen relative alla sua abitudine di indossare i pantaloncini corti per fare jogging a Los Angeles. "I pantaloncini corti vanno di moda ora", ha scherzato Ellen, al che Colin ha risposto: "Mio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022), durante la sua ultima apparizione al The Ellen DeGeneres Show, ha rivelato che suolodi non: 'Per favore papà, non farlo'. Ildi, a quanto pare, ha delle opinioni piuttosto forti a proposito di alcune scelte di stile dell'attore irlandese: durante l'ultima puntata del The Ellen DeGeneres Show, il 45enne ha risposto ad alcune domande di Ellen relative alla sua abitudine diper fare jogging a Los Angeles. "Ivanno di moda ora", ha scherzato Ellen, al cheha risposto: "Mio ...

