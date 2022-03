Ascolti tv ieri, lunedì 28 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri, lunedì 28 febbraio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Gf VIP doppia eliminazione: chi è il secondo eliminato di ieri sera? Percentuali Ascolti tv ieri,... Leggi su donnapop (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco glitv di282022: chi hala sfida dell’tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Gf VIP doppia eliminazione: chi è il secondo eliminato disera? Percentualitv,...

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 17.12% di share e 2.267.000 t… - Sara43825426 : @Elisa55178017 Usciti oggi, ascolti di ieri - Valedance11 : RT @chetempochefa: Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e l’11,… - Annalis55976880 : RT @Soleilandia: Jessica a Barú: 'Dare e ricevere ricordati' Ieri Soleil gliel'ha detto a Jessica. 'Ti viene da dare? Dai, vedi però poi q… -