Ucraina, Red Ronnie “Gli Ufo scortano i bombardieri, non vogliono la guerra nucleare“ (VIDEO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sulla guerra in Ucraina, Red Ronnie, in un VIDEO pubblicato su YouTube, ha spiegato quello che starebbe succedendo nei cieli ucraini. Gli Ufo sono arrivati sui cieli dell'Ucraina a salvarci dal disastro nucleare, la notizia l'ha data Red Ronnie in un VIDEO caricato su YouTube: il conduttore televisivo, come leggiamo su Rolling Stones, ha precisato di riportare voci che gli sono state riferite. Sembra che gli amici di E.T. stiano scortando i bombardieri russi per evitare che il conflitto degeneri. Ieri Putin ha alzato la tensione nel mondo. Il presidente russo, dopo le sanzioni decise dalla comunità internazionale per l'invasione dell'Ucraina, ha reagito mettendo in allerta i sistemi di deterrenza nucleari, una mossa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sullain, Red, in unpubblicato su YouTube, ha spiegato quello che starebbe succedendo nei cieli ucraini. Gli Ufo sono arrivati sui cieli dell'a salvarci dal disastro, la notizia l'ha data Redin uncaricato su YouTube: il conduttore televisivo, come leggiamo su Rolling Stones, ha precisato di riportare voci che gli sono state riferite. Sembra che gli amici di E.T. stiano scortando irussi per evitare che il conflitto degeneri. Ieri Putin ha alzato la tensione nel mondo. Il presidente russo, dopo le sanzioni decise dalla comunità internazionale per l'invasione dell', ha reagito mettendo in allerta i sistemi di deterrenza nucleari, una mossa ...

Advertising

red_disast3r : RT @Mielinaa: La chiesa Ucraina di Santa Sofia a Roma, in via Boccea 478, sta organizzando una raccolta di beni di prima necessità da invia… - VjGiordz : Intanto #redronnie dice la sua - dinolanaro : Red Ronnie che parla di Ufo in Ucraina mi fa pensare all'esigenza anche di un Bonus Psichiatra. Io lo stimavo tantissimo... Maccheccaxxo! - Elisabetta_E_ : RT @lettriceseriale: @chiaravillage Soleterre Onlus, UNICEF e ho trovato il link per la CR Ucraina ( - chiaravillage : RT @lettriceseriale: @chiaravillage Soleterre Onlus, UNICEF e ho trovato il link per la CR Ucraina ( -