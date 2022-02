Advertising

thetrueshade : @EdoardoMecca1 Anche perché lui la champions con l’Inter l’ha vinta senza errori arbitrali - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, perchè il procedimento UEFA non preoccupa: Con la pubblicazione della relazione al 31 d… - marcosacchi27 : RT @CalcioFinanza: #Inter, perchè il procedimento #UEFA sul Fair Play Finanziario non preoccupa - interminabile : @IMBili_ @deliux9 La risposta è: siamo parlando del primo anno di Conte, non sei mesi fa. E davanti ne ha 4 sulla c… - SEMPREFMILAN : RT @armyrosari: Grazie perché parlano solo di #inter #amala -

Ultime Notizie dalla rete : Inter perchè

Repubblica TV

Sullo sfondo, però, c'è anche l'ombra dell'. Che non ha affondato il colpo - anche per non rischiare di appesantire i conti della società - ma si tiene pronta, nel caso in estate dovesse lasciar ...Arriverebbe a 0, perché il contratto con l'è in scadenza a giugno, e prenderebbe di fatto il posto di Akpa Akpro in rosa come mezzala destra di riserva.