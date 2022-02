Guerra in Ucraina, Michel (Ue): “Non possiamo permettere ulteriori rischi di destabilizzazioni in altre aree” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Cari amici ucraini, la Russia ha deciso di lanciare una Guerra brutale e selvaggia, basata su spregevoli bugie. E voi, il popolo ucraino, siete le vittime innocenti di questa follia. Di queste bugie. Questa è la Guerra del Cremlino. La Guerra di Putin, non la Guerra popolare russa”. Questo il messaggio che Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha inviato ieri sera al popolo ucraino. In un’intervista rilasciata ad alcuni media europei, tra i quali l’ANSA, ha fatto sapere che “Il governo ucraino sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale. E significa che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”. Ha poi aggiunto il presidente del Consiglio europeo: “Non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Cari amici ucraini, la Russia ha deciso di lanciare unabrutale e selvaggia, basata su spregevoli bugie. E voi, il popolo ucraino, siete le vittime innocenti di questa follia. Di queste bugie. Questa è ladel Cremlino. Ladi Putin, non lapopolare russa”. Questo il messaggio che Charles, presidente del Consiglio europeo, ha inviato ieri sera al popolo ucraino. In un’intervista rilasciata ad alcuni media europei, tra i quali l’ANSA, ha fatto sapere che “Il governo ucraino sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale. E significa che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”. Ha poi aggiunto il presidente del Consiglio europeo: “Non ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - AlfonsoFofo60 : RT @erretti42: Si sono interrotte le cazzate sui vaccini e sulla pandemia e ora vengono sparse a piene mani cazzate sulla guerra in Ucraina… - WTF1807 : RT @WTF1807: @matteosalvinimi Eh si! Come dice @GiovanniToti , per fermare la guerra, riforniamo GRATUITAMENTE l'Ucraina di Armi e Militari… -