GF VIP | scoppia in lacrime e vuole uscire dalla casa | “Non ce la faccio più”

Advertising

infoitcultura : 'Ma cosa vuoi da me?'. Alta tensione al GF Vip, scoppia la lite tra Soleil e Miriana. E ora è caos nella Casa - kim20124 : @BaianoAngela1 Non sai che Miriana: - avverte la presenza degli spiriti - è capace di prevedere guerre (anche quell… - kim20124 : @itstitty_ Se l’ha detto la Sensitiva ?? Anche perché la Sensitiva dice anche tanto altro #SoniaBruganelli… - ParliamoDiNews : GF Vip, scoppia la polemica tra Barù Gaetani e Biagio D`Anelli #AlfonsoSignorini #BarùGaetani #BiagioD'Anelli… - VelvetMagIta : #GFVip, scoppia la polemica tra Barù Gaetani e Biagio D’Anelli #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : VIP scoppia

SoloGossip.it

Peccato, che non sono mancati anche colpi di scena, come spesso accade al GF. Barù Gaetani, infatti, avrebbe rivolto alcuni commenti tutt'altro che carini nei confronti di Miriana Trevisan , che ...Poche ore fa, in sauna, c'è stato un battibecco decisamente acceso. ' Non sei più tu' , è l'accusa che la gieffina rivolge al coinquilino, ma lui non è affatto d'accordo. Scopriamo cosa è successo.GF VIP: è successo dopo la puntata andata in onda Giovedì sera, la concorrente scoppia in lacrime: "Non ce la faccio più", vuole uscire ...Ma ora è guerra aperta tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, infatti durante una conversazione avuta in queste ore la tensione si è alzata e l’ex ‘Uomini e Donne’ ha puntato il dito contro la coinquili ...