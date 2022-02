Vinaigrette ai semi di papavero | cremosa e perfetta per condire l’insalata!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 27 febbraio 2022) Unaaidi, delicata e profumatissima, può trasformare una semplice insalata, delle crudité, una carne alla griglia in un vero capolavoro. Il segreto per preparare una salsinarisiede nel tempo di riposo che le si riserva: riponetela in frigorifero per un paio d’ore almeno e i sapori saranno ben amalgamati per una resa da manuale. Irresistibile, è ideale sugli spinaci, sul cavolo crudo e, udite, udite, sulla macedonia di fragole!!! Non ci credete? Provatela e non ve ne pentirete. Questo condimento si sposa divinamente con la dolcezza della frutta esaltandone ogni nota aromatica. Un brivido di gusto per le vostre papille gustative. A base di aceto di mele e miele, riveste ogni pietanza di velo di incredibile golosità. Tra gli ingredienti è presente anche la maionese; prediligete la ...