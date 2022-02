Sheila O’Connor | comment elle a plongé dans l’alcool après avoir tourné La Boum

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 febbraio 2022) C’était il y a plus de quarante ans. À tout juste treize ans,interprétait Pénélope, la meilleure amie de Vic incarnée par Sophie Marceau,La. Invitée sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, dont le thème était Ados stars:gérer la célébrité, l’actrice à accepter de revenir sur son expérience. Alors que le film lui a valu des menaces de mort,a confié : “les boîtes aux lettres, on recevait des lettres menaçantes avec des têtes de mort, écrites au sang. C’était les ex-réseaux sociaux. Et par contre, chez une adresse que j’avais donnée pour ne pas être attaquée chez moi, on recevait des paquets de lettres très gentilles. Mais il y a eu aussi des méchancetés, des jalousies. Là, on gère bizarrement, parce qu’on se dit : ‘Mais ...