Nicola Pisu sbotta contro Miriana Trevisan: “Il GF Vip deve farla curare, non sta bene…” (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore, Nicola Pisu ha pubblicato un post su Instagram in cui ha attaccato duramente Miriana Trevisan. Il protagonista ha detto di aver sentito la showgirl e Manila che questa notte hanno sparlato di lui. A tal proposito, non potendosi confrontare di persona con le dirette interessate, ha deciso di fare un VIDEO sui L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore,ha pubblicato un post su Instagram in cui ha attaccato duramente. Il protagonista ha detto di aver sentito la showgirl e Manila che questa notte hanno sparlato di lui. A tal proposito, non potendosi confrontare di persona con le dirette interessate, ha deciso di fare unsui L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Nicola Pisu, Claudio Napolitano, Emanuela Tittocchia e i Two Twins! Giulia S… - MonicaMatarazz3 : RT @RossaGiada: miriana e manila nuovamente ne hanno da dire su nicola pisu che non è dentro e non può difendersi perché è mesi mesi e mesi… - tobiasempre : RT @SDevinu: Manila che deve nuovamente dire a Barù che Nicola Pisu era TOSSICODIPENDENTE ma ci rendiamo conto? #gfvip #Solearmy #Nicolapisu - VitaPresa : RT @Rosa_98_: Studio per diventare un'educatrice e stare accanto ai ragazzi che hanno problemi di drog* e farli uscire dal tunnel, e più g… - beffi04 : RT @Rosa_98_: Studio per diventare un'educatrice e stare accanto ai ragazzi che hanno problemi di drog* e farli uscire dal tunnel, e più g… -