Guerra in Ucraina, Salvini: “Con Cremlino fuori da Swift Italia a rischio blackout” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’Italia possa rimanere al buio e al freddo”. Così Matteo Salvini, a margine dell’incontro con il console generale d’Ucraina a Milano, ha commentato l’ipotesi di escludere la Russia dal sistema Swift. “Ovviamente se l’Italia è dipendente per metà dalle forniture di gas dalla Russia, cerchiamo di fare tutto il possibile senza lasciare milioni di Italiani al freddo e senza costringere l’Italia al blackout. Non possiamo lasciare la povera gente al freddo”, ha detto Salvini, spiegando che “il gas che l’Italia compra lo paga in banca, non col baratto. E quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’possa rimanere al buio e al freddo”. Così Matteo, a margine dell’incontro con il console generale d’a Milano, ha commentato l’ipotesi di escludere la Russia dal sistema. “Ovviamente se l’è dipendente per metà dalle forniture di gas dalla Russia, cerchiamo di fare tutto il possibile senza lasciare milioni dini al freddo e senza costringere l’al. Non possiamo lasciare la povera gente al freddo”, ha detto, spiegando che “il gas che l’compra lo paga in banca, non col baratto. E quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare ...

