Ucraina, l'esperto: «Un'escalation se i russi arrivano ai confini dei Paesi della Nato» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parla il prof de Guttry, profondo conoscitore di relazioni internazionali alla Sant’Anna di Pisa: « «La terza guerra mondiale? Poco probabile ma non la escludo. Le democrazie sono a un bivio, per salvarle dovremo fare sacrifici economici» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parla il prof de Guttry, profondo conoscitore di relazioni internazionali alla Sant’Anna di Pisa: « «La terza guerra mondiale? Poco probabile ma non la escludo. Le democrazie sono a un bivio, per salvarle dovremo fare sacrifici economici»

Advertising

r_bagnato : RT @Libero_official: L'esperto Larry Korb: se #Biden non si imporrà su #Putin, la 'resa' sull'#Ucraina 'potrebbe essere interpretata come u… - vivinbaro : RT @aelledesign: Non sono esperto militare né vorrò mai esserlo, ma guardando il tipo di intervento russo in Ucraina mi sembra palese che f… - Tom_Pavone : Da @OttoemezzoTW nessun esperto sul Cremlino + un dibattito squallido, prigioniero della logica propagandista Russa… - VSanna : @MaragnoThomas @benedettofra70 @GermanoDottori Secondo me, ma non sono un esperto Kiev non è di suo interesse così… - FabioZadig : Un idiota resta sempre un idiota anche se da esperto virologo diventa esperto di geopolitica E questi in quanto a… -