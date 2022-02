Ucraina: al via Cdm a P.Chigi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb- (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo il dl con le misure da adottare legata al conflitto ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb- (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzoil Consiglio dei ministri. Sul tavolo il dl con le misure da adottare legata al conflitto ucraino.

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - fanpage : Decine di manifestanti che erano in strada a Mosca per protestare contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle tr… - PortoFedora : RT @busettodavide: Mattarella che critica la #Russia sul mancato rispetto del diritto internazionale è la cosa più grottesca della giornata… - Gpaolo_Gp : @mgmaglie UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora preci… -