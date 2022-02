Maldini: «Il Var dovrebbe togliere i dubbi. Chi decide, deve capire di calcio» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, si scaglia contro l’arbitraggio del match di San Siro contro l’Udinese in un’intervista a Milan Tv. “Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il Var dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E’ un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un’altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto degli errori, si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche il direttore sportivo del Milan, Paolo, si scaglia contro l’arbitraggio del match di San Siro contro l’Udinese in un’intervista a Milan Tv. “Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il Var, usato così fa male perché non è la prima volta. E’ un episodio evidente, chidi. E dico un’altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto degli errori, si ...

