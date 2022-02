Crisi Ucraina, Salvini: "Italia spalanchi le porte a profughi veri" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 "L'Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa dalla guerra vera, ai profughi veri. Spesso si parla di guerre finte e di guerre finte: questi sono profughi veri che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 "L'ha il dovere di spalancare lea chi scappa dalla guerra vera, ai. Spesso si parla di guerre finte e di guerre finte: questi sonoche ...

Advertising

ItaliaViva : L'intervento in 5 punti di @matteorenzi sulla crisi #ucraina . - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Link4Universe : Ehi, giusto per ricordarvi che stiamo vivendo non solo durante una pandemia globale e l'invasione militare dell'Ucr… - OSpeleologo : RT @MenegazziMarina: @merita_cami @todorov_denis Non è la sola. Anche questo e' stato ucciso due volte. La prima volta è stato 'giustiziat… - AZambo69 : RT @Vincenz89103833: ?? L'ESERCITO UCRAINO STA BOMBARDANDO I CIVILI ?? I GIORNALISTI CHE PROVANO A RACCONTARE LA VERITÀ VENGONO CENSURATI… -