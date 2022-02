Scioperi dei lavoratori del servizio pubblico, Corte dei Conti valuta eventuali danni erariali delle amministrazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se i lavoratori dei servizi pubblici essenziali scioperano, a pagare le conseguenze potrebbero essere i dirigenti degli enti locali e delle municipalizzate. Lo hanno deciso la Commissione di Garanzia sugli Scioperi e la Corte dei Conti, che in caso di inerzia o incompetenza da parte di sindaci, assessori e dirigenti responsabili del servizio pubblico, potrebbero perseguirli per danno erariale. «Si tratta di un passo di grande importanza poiché viene chiarito per la prima volta che, nella filiera degli appalti pubblici di servizi, gli Scioperi e il danno alla collettività che ne consegue possono essere imputati a precise responsabilità delle amministrazioni locali», scrivono la Commissione di Garanzia sugli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se idei servizi pubblici essenziali scioperano, a pagare le conseguenze potrebbero essere i dirigenti degli enti locali emunicipalizzate. Lo hanno deciso la Commissione di Garanzia suglie ladei, che in caso di inerzia o incompetenza da parte di sindaci, assessori e dirigenti responsabili del, potrebbero perseguirli per danno erariale. «Si tratta di un passo di grande importanza poiché viene chiarito per la prima volta che, nella filiera degli appalti pubblici di servizi, glie il danno alla collettività che ne consegue possono essere imputati a precise responsabilitàlocali», scrivono la Commissione di Garanzia sugli ...

ladyonorato : Non è una buona idea stare ad aspettare che qualcuno ci liberi senza reagire. Dobbiamo muoverci tutti, ora e senza… - italiaserait : Scioperi dei lavoratori del servizio pubblico, Corte dei Conti valuta eventuali danni erariali delle amministrazioni - REArgonauti : RT @ladyonorato: Non è una buona idea stare ad aspettare che qualcuno ci liberi senza reagire. Dobbiamo muoverci tutti, ora e senza esitazi… - cinciaopin : @ladyonorato Disobbedienza pacifica, scioperi, azioni legali devono aumentare e protrarsi fino al ritiro dei DL inf… - roby011268 : RT @ladyonorato: Non è una buona idea stare ad aspettare che qualcuno ci liberi senza reagire. Dobbiamo muoverci tutti, ora e senza esitazi… -