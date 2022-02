Sci: Roda incontra Marsaglia per un chiarimento, i provvedimenti a fine stagione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. - (Adnkronos) - Giovedì sera, presso la sede milanese della Federazione Italiana Sport Invernali, il Presidente Flavio Roda ha incontrato l'azzurro Matteo Marsaglia, a seguito dei contrasti emersi durante l'Olimpiade di Pechino. Il chiarimento è stato proficuo e Roda ha rivolto a Marsaglia le scuse della Federazione per quanto accaduto a lui personalmente, e alla squadra di velocità, nei giorni passati. L'incontro è terminato con l'intesa che provvedimenti concreti relativi al settore, saranno assunti al termine della stagione. Non si tratterà di provvedimenti necessariamente disciplinari, ma piuttosto di un cambiamento di metodo, basato su comunicazione, programmazione a lungo termine, sostegno e cura dei giovani con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. - (Adnkronos) - Giovedì sera, presso la sede milanese della Federazione Italiana Sport Invernali, il Presidente Flaviohato l'azzurro Matteo, a seguito dei contrasti emersi durante l'Olimpiade di Pechino. Ilè stato proficuo eha rivolto ale scuse della Federazione per quanto accaduto a lui personalmente, e alla squadra di velocità, nei giorni passati. L'incontro è terminato con l'intesa checoncreti relativi al settore, saranno assunti al termine della. Non si tratterà dinecessariamente disciplinari, ma piuttosto di un cambiamento di metodo, basato su comunicazione, programmazione a lungo termine, sostegno e cura dei giovani con ...

